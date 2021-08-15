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Spor Başakşehir Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Başakşehir Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 1. haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir Alanya maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 20:34:00 - 2021-08-15 21:12:13
Başakşehir Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de sezon 13 Ağustos Cuma günü başladı. Sezonun ilk haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor’u konuk etti.

Başakşehir Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 1.haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele saat 19.15'te başladı. Zorlu lücadeleyi konuk ekip  Alanyaspor 1-0 kazandı. Alanyaspor'un tek 'un golü 12.dakikada Borja'dan geldi. 

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