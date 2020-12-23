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Spor Başakşehir 9 kişiyle mücadele etti! Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart
Spor

Başakşehir 9 kişiyle mücadele etti! Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart

Fenerbahçe-Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Rafael 71, tecrübeli orta saha İrfan Can Kahveci ise 74. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir maçın son bölümünde 9 kişi ile mücadele ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:58:00 -
Başakşehir 9 kişiyle mücadele etti! Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart

Fenerbahçe-Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Rafael ve tecrübeli orta saha İrfan Can Kahveci, çift sarı kartın ardından kırmızı kart gördüler. Konuk ekip Başakşehir son bölümde 9 kişiyle mücadele ediyor. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da kırmızı kartların ardından yaptığı itirazlar sonucu önce sarı, ardından kırmızı kart gördü.

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