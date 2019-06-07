Başakpınar’da yeni yönetim belli oldu Başakpınar Belediyespor’da olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

Başakpınar Belediyespor’da olağanüstü Genel Kurul yapıldı. BaşakpınarŞaban Tankurt Spor Kompleksinde 6 Haziran’da yapılan Olağanüstü genel kurul ile Başakpınar Belediyespor yeni yönetimini seçti.

Bu sezon son hafta Süper AmatörKüme’ye veda eden Başakpınar Belediyespor’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa Yasin Erdem getirildi.Genel Kurul sonrasında iş başı yapan yeni yönetim kurulu ilk açıklamasında, ’’Önceki yönetime emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni yönetimin Başakpınar Spor Camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz’’ denildi. Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise şöyle oluştu:

Başkan Yardımcısı Faruk Altunok, Genel Sekreter İsmail Aydoğan, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Altunok,Muhasip Üye Mehmet Ersoy.

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