Başak Kablan başörtüsüne saldırdı

Kadının ve başörtüsünün İslam'daki yeri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı görülen Başak Kablan, kişilerin ve kurumların 'başörtüsü' karşısında aldıkları politik tavrı 'başörtüsü politiktir' şeklinde savundu. Başak Kablan'ın videosu hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti.

Başörtüsünün dini bir şey olmadığını, politik bir şey olduğunu savunan Kablan, "Bu yüzden merdiven altında başörtüsünü değiştiren kadınlar da bu politikanın kurbanı" dedi.

"Mesele din değil"

"O yüzden mesele din değil ve hiçbir zaman olmadı." ifadesini kullanan Kablan, "Bunun Kur'an'da yazılıp yazılmadığının da artık bir önemi yok. Konu o kadar politika malzemesi yapılmış ki kimse Kur'an'a bakamıyor" diye konuştu.

Kablan, sözlerinin devamında "Başörtüsü hem politik, hem cinsiyetçi hem şekilci hem de sosyolojik" açıklamasında bulundu. YouTuber Kablan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.