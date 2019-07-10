Başak Eraydın, İsveç Açık'a veda etti

ANKARA (AA) - Milli tenisçi Başak Eraydın, İsveç Açık'a 2. turda veda etti.

Başak Eraydın, 125 bin dolar ödüllü WTA turnuvasının 2. turunda dünya 55 numarası Sırp Aleksandra Krunic ile karşılaştı. Milli tenisçi, 8 numaralı seribaşı Krunic'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.



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