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Siyaset Başak Demirtaş İstanbul'a aday olacak mı? DEM'den flaş açıklama
Siyaset

Başak Demirtaş İstanbul'a aday olacak mı? DEM'den flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:06:00 - 2024-01-26 15:09:04
Başak Demirtaş İstanbul'a aday olacak mı? DEM'den flaş açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olacağına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme süreci de devam ediyor.

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul üzerinden pazarlık yaptığı konuşulurken, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul'da aday olabileceğini söylemişti.

"Demirtaş'ın yeri DEM Parti'dir"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili konuştu. Doğan, "Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama. Böyle şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz. Evet, bir gün siyaset yapmak ve aday olmak isterse; olacağı yer ve adres tabi DEM Parti'dir" dedi.

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