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Gündem Bas yiğidim teröristleri sarı torbalara!
Gündem

Bas yiğidim teröristleri sarı torbalara!

Milli Savunma Bakanlığı PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Aralıksız devam eden operasyonlar sonrası 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:16:00 - 2021-11-23 17:50:26
Bas yiğidim teröristleri sarı torbalara!

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman komandolarımız tarih yazmaya devam ediyor.

MSB sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Yorumlar

bu terorle mucadele basarilarini gordukce, ESKI TURKIYENIN BASARISIZ VE SIYASETE/DARBEYE MERAKLI SOZDE KOMUTANLARINDAN NEFRET EDIYORUM!!!GARAM OLSUN, NEDEN YAPMADINIZ, SESSIZ KALDINIZ, HAYKIRMADINIZ ESREF BITLUS GIBI CESUR KAHRAMAN DEGILDINIZ, CAN KORKUS

.........
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Mestan aga

Mehmetlerin ellerine kollarına sağlık. Ayaklarına taş değmesin, Allah (c.c) onların yardımcısı olsun. Vurun Mehmedim, vurun.. Şehidlerin aşkına vurun..!
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