Baş ve boyun kanseri nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Baş ve boyun kanserleri son zamanlarda sıkça rastlanan hastalıkların başında gelmekte. Ses kısıklığı, boyunda şişlik, nefes almada zorluklar baş ve boyun kanserinin sadece bazı belirtileri. Peki Baş ve boyun kanseri nedir, baş ve boyun kanseri sebepleri, baş ve boyun kanseri görülme sıklığı, baş ve boyun kanserinin tedavisi, baş boyun kanseri evreleri…

Baş ve boyun kanserleri, gözler, beyin veya yemek borusu hariç olmak üzere baş veya boyun bölgesinde gelişen kanser türlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Baş ve boyun kanserleri, skuamöz (düz, yassı) hücre kaynaklıdır ve baş ve boyunda bulunan ağız, burun ve boğaz gibi nemli mukoza ile kaplı yüzeylerden başlar. Belirtiler hastayı çok rahatsız etmediği ve farklı hastalıklarla karışabildiği için tanı koymakta geç kalınabilmektedir. Boyun bölgesinde genellikle ağrısız ve giderek büyüyen şişlikler, ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar baş ve boyun kanserlerinin habercisi olabilmektedir.

Baş boyun bölgesinde genellikle ağrısız ve giderek büyüyen şişlikler, ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar baş boyun kanserlerinin habercisi olabilir.

Baş ve boyun kanseri belirtileri neler?

• Ağızda uyuşukluk hissi ve ağızdan kan gelmesi.

• Çiğneme ve yutkunma güçlüğü.

• 2-3 haftadan uzun süren ses kısıklığı veya seste değişiklik.

• Nefes alma güçlüğü.

• Tedaviye dirençli burun tıkanıklığı, burun kanaması veya kulak ağrıları, işitme azlığı.

• Göz çevresinde şişlik veya çift görme.

Alkol bütün hastalıkların anasıdır

Baş boyun kanserlerinin gelişmesinde en önemli iki risk faktörünün alkol ve sigara olduğu unutulmamalı. Ağız ve boğaz bölgesinde kanserlerin yüzde 75’i tütün ve alkolle ilişkili olduğu uzmanlar tarafından kabul edilmekte.

Baş ve boyun kanseri tedavisi için hangi bölüme gidilmeli?

Baş ve boyun kanserine ilişkin belirtileri üzerinde bulunan hastaların hangi doktora başvuracaklarını merak ediyor. Baş boyun kanserlerinin tedavisi genellikle birçok uzmanlık alanının birlikte çalışmasını gerektirir ve tedavi protokolü her hasta için değişebilmektedir. Baş boyun kanserleri için ilk seçenek cerrahi olmakla birlikte bazı tip kanserler için radyoterapi giderek daha ön plana çıkmaktadır.