RECEP YEŞİL

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun rezaletine "Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Siyasi çizgisine karar veremeyip sürekli yön değiştiren Nagehan Alçı, aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş 43 gazeteciyi Roma'ya götüren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun adeta avukatlığını üstlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Baş müftü Nagehan fetvayı verdi! "Şarap içmek günah değil"

CHP'ye yakın KRT'de konuşan Alçı, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde uçakta şarap ikramı yapıldığını, Erdoğan'ın başbakanlığının ilk dönemlerinde alkol servisinin olduğunu söyledi.

Hızını alamayan Nagehan Alçı, içkiyi laikliğin tabusu haline getiren CHP zihniyetine yaranmak için "Madem İmamoğlu 40 küsür kişiyi götürüyor. Yeni bir dönemde. O zaman uçağa içki de koyun. Bu ayıp değil günah değil" diyerek aklınca fetva verdi.