Baş dönmesi önemli sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Vertigo sadece baş dönmesi anlamına gelmez. Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Bu belirtliler ile karşılaşıyorsanız Nöroloji uzmanına başvurmanız gerekir. Peki baş dönmesi neden olur? Baş dönmesi nasıl tedavi edilir? Baş dönmesi belirtileri neler?

Baş dönmesi sebepleri

Kulak ile ilgili nedenler: Gerçek baş dönmelerinin büyük bir kısmı kulak ile ilgili hastalıklardan kaynaklanır.

Pozisyona bağlı baş dönmesi, baş dönmesi ile ilgilenen kliniklerde en sık rastlanan nedendir. İleri yaş gruplarındaki vertigo olgularının %50’sinden sorumludur. Tipik yakınmalar baş hareketleriyle ortaya çıkan, saniyeler süren, çevrenin dönmesi tarzında olan vertigo ile birlikte dengesizlik hissi ve bulantıdır. Çoğu hastada bu şikayetler periyodik olarak düzelir ve sonra tekrarlar.

Tanısı, iç kulaktaki yarım daire kanallarının, yapılan testler sırasında bazı manevralara verdiği yanıtlara bakılarak konulur. Tedavisi, yarım daire kanallarının içerisinde yer değiştirmiş olan kristallerin tekrar yerine oturtulmasına dayalıdır.

Meniere hastalığı; işitme kaybı, kulakta çınlama, dolgunluk hissi ve baş dönmesi atakları ile ortaya çıkar. İç kulaktaki sıvıların dengesizliğinden kaynaklanır. Viral bir enfeksiyon sonrası denge sinirinin etkilenmesine bağlı kulak hastalıkları, akut ve kronik orta kulak iltihapları, işitme kaybı ile giden kulak hastalıkları ,bazen hiç bir nedene bağlı olmaksızın iç kulakta bulunan zarların yırtılmasına bağlı baş dönmeleri olabilir.

Baş dönmesi için hangi bölüme gidilir?

Baş dönmesinin en sık görülen nedenleri iç kulakla ilgili hastalıklar olduğu için hastanın muayene olmaya bir Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı ile başlamasında yarar vardır. Nöroloji, göz, iç hastalıkları, kardiyoloji hatta psikiyatri uzmanlarının da hastayı değerlendirmesi gerekebilir.

Baş dönmesi tedavisi nasıl yapılır?

Bir hastada baş dönmesinin bir çok olası nedeninden hangisinin sorumlu olduğunu bulmak için detaylı bir sorgulama, denge ile ilgili sistemlerin muayenesi, gerektiğinde iç kulağın işitme ve denge fonksiyon testleri, kafa içindeki yapıların bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntüleme gibi yöntemlerle incelenmesi ve kan tetkikleri gerekebilir.

Baş dönmesi yapan hastalıklar neler?

KBB Hastalıkları dışında sık gördüğümüz baş dönmesi ve dengesizlik yapan hastalıklar şöyle özetlenebilir; bu hastalıkların tedavisi ilgili branşları ilgilendirir; her ne olursa olsun tanı ve tedavide tüm ilgili branşların ortaklaşa çalışması gerekli olacaktır.