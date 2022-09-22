Baş döndüren diplomasi trafiği!

Hacı Yakışıklı New York

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye’nin takdiri hak ettiğini söyledi. Scholz, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Genel Sekreter Antonio Guterres ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla tahıl ihracatının yeniden mümkün kılınması, büyük bir takdiri hak etmektedir” dedi. Scholz, ülkesinin, Ukrayna’yı gıda ihracatı konusunda desteklediğini vurguladı.

Putin emperyalizm peşinde

Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Scholz, şunları dile getirdi: “Putin bu savaşı tek bir amaçla yürütüyor; Ukrayna’yı ele geçirmek. Kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi bağımsızlık onun için önemli değil. Bunun için tek bir kelime var; bu, düpedüz emperyalizmdir. Emperyalizmin geri dönüşü sadece Avrupa için bir felaket değildir. Bu, aynı zamanda emperyalizm ve yeni sömürgeciliğin antitezi olan küresel barış düzenimiz için de bir felakettir. İşte bu nedenle 141 devletin bu salonda Rus fetih savaşını kesin bir dille kınaması çok önemlidir.” Kuzey Kore, Suriye, İran ya da Belarus gibi ülkelerde yüzbinlerce insanın esir kamplarında ya da hapishanelerde acı çektiğini, keyfi muamele ve işkence gördüğünü belirten Scholz, şöyle devam etti: “Bu yerlere de bakmalı ve harekete geçmeliyiz. Taliban Afganistan’daki kadınları ve kız çocuklarını en temel haklarından mahrum bıraktığında bunu görmeli ve harekete geçmeliyiz. Rusya Mariupol, Buça ya da Irpin’de savaş suçu işlediğinde bunu görmeli ve harekete geçmeliyiz. Katillerden hesap soracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesine ve İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan bağımsız soruşturma komisyonuna tam destek vereceğiz.”

O da “BM’de reform şart” dedi

Eski İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Sincan’daki Uygurların durumuyla ilgili bir rapor sunduğunu hatırlatan Scholz, “Çin, yüksek komiserin tavsiyelerini uygulamalıdır. Bu, egemenliğin ve gücün bir işareti ve daha iyiye doğru bir değişimin garantisi olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Kuralların ve kurumların 21. yüzyılın gerçeklerine uyarlanması gerektiğinin altını çizen Scholz, “Bunlar çoğu zaman 30, 50 veya 70 yıl öncesinin dünyasını yansıtırlar. Bu durum BM Güvenlik Konseyi için de geçerlidir” dedi.

BM’de yoğun Diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü. Erdoğan’ın geçen hafta Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’nde başlayan diplomasi trafiği New York’ta da devam etti. Bazı liderleri Türkevi’nde kabul eden Erdoğan, bazılarıyla da BM Genel Merkezi’nde görüştü. Erdoğan, temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Türkevi’nde görüştü ile Türkevi’nde bir araya geldi. Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabının ardından BM Genel Merkezi’nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi’nde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.