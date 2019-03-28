Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Cankat Tulunay, 100'ün üzerinde değişik baş ağrısı olduğunu söylüyor. Birincil baş ağrılarının % 80'inin ‘gerilim tipi’ olduğunu belirtti.

‘‘Bunun da en önemli nedeni strestir. Türkiye'de de maalesef stres ve strese bağlı baş ağrısı çok yaygın’’ dedi.

İkinci sebep ilaçlar

Baş ağrısı kadınları seviyor. Prof. Dr. Tulunay, stresten sonra ‘Doktorların dahi bilmediği’ ikinci en büyük baş ağrısı nedeninin alınan ilaçlardan kaynaklandığını belirterek, ‘‘Aşırı baş ağrısı için alınan ilacın kendisi baş ağrısı yapar. Panalgin, Vermidon, Minoset, Termalgine, Cafergot (Ergo grubu) gibi ilaçlar günlük baş ağrısı yapar. İlaçlardan kaynaklanan baş ağrısını tedavi etmek en zorudur’’ dedi.

Bilgisizce ilaç kullanımının ölüme kadar giden çok çeşitli mahzurları bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Tulunay, şu uyarılarda bulundu:

Kendi kendinize ilaç kullanmayın.

Komşunuzun ilacı komşunuzun baş ağrısı içindir.

Doktorun verdiği tedaviyi tam uygulayın.

İlaç tedavisine başlamadan, sizde baş ağrısına yol açan ‘tetikleyici faktörler’den sakının.

Bunlar neler: başta alkol, klima, yüksek irtifa, aşırı sıcak, güneş.

Baş ağrısı birkaç günden fazla sürerse mutlaka doktora başvurun.

Her baş ağrısında, özellikle nedeni belliyse, doktora gitmeye gerek yok. Ancak baş ağrısı birkaç günden fazla sürerse, ağrıya bulantı-kusma-görme, konuşma ve yürüme bozukluğu varsa derhal doktora başvurun.

Sağ burun deliğinizi kapatmayı deneyin

Burnumuzun neden 2 deliği var? Elbette bir hikmeti var. Üstelik nefes alırken her iki deliği birden kullanırız. Sağ taraf sıcağı, sol taraf soğuğu temsil eder, diyor eskiler.

Başınız ağrıyorsa sağ burun deliğinizi kapatın 5 dakika süreyle sol burun deliğinizden nefes alın..

KENDİNİZİ YORGUN HİSSEDİYORSANIZ bu defa sol burun deliğinizi kapatın, sağ burun deliğinizden nefes alın. Zihninizi de açar. Çok eski bir doğu kültürüdür. Belki size de yararı olabilir.