Baş ağrısı kişilerin yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı çeşitli sağlık sorunlarından dolayı ya da stres, heyecan, uykusuzluk ve ya migren nedeniyle yaşanabilir. Sık sık başınız ağrıyorsa ve söz konusu ağrılar çekilmez boyutlardaysa mutlaka bir hekime danışmalısınız. Peki, baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?

Baş ağrısı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, migren, stres, göz hastalıkları, uykusuzluk ve yetersiz beslenme baş ağrısı sorunu yaşamanıza yol açabilir. Tekrarlayan ve şiddetli bir ağrınız var ise vakit kaybetmeden bir hekime görünmeniz çok önemli.

Baş ağrısı nedir?

Baş ağrısına neden olan birçok hastalık vardır. Toplumda en sık görülen baş ağrısı tipi; gerilim tipi baş ağrısı denilen sinir, stres ve kaygıların neden olduğu baş ağrısıdır. Bu tip baş ağrısı, genelde başın etrafını saran bir ağrı olarak algılanır. Gerilim tipi baş ağrısı öğleden sonraları sık görülür ve başlangıçta ağrı kesicilere yanıt vermesine karşın sonraları yanıtsız hale gelebilir. Uzun sure ağrı kesici alan hastalarda, ağrı kesicilere bağlımide ve börek hastalıkları görülebilir. Bu nedenle bu tip baş ağrısının ağrı kesicilerden çok özgül tedavi yaklaşımları ile tedavi edilmesi önerilir. Bu tedavi yaklaşımları gerilim ve kaygıyı azaltacak ilaçlar, rahatlama egzersizleri ve psikoterapilerden birini içerebilir.

Migren nedir?

Genelde tek taraflı ve zonklayıcı ağrıya neden olur. Birlikte bulantı ve kusma görülebilir. Migren ağrısı çok şiddetli olabilir ve bu nedenle kişinin okul ve iş performansında ciddi düşmelere neden olur. Migrenin tedavisinde triptan denilen özel ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak kişide sık ataklar görülüyorsa, bu ataklara bağlı iş, okul ve aile hayatında sorunlar ortaya çıkıyorsa özel migren ilaçlarından faydalanılabilir. Bu ilaçlar beta-blokör denilen tansiyon ilaçları ve epilepsi ilaçları denilen anti-epileptiklerdir.

Sık görülen bir diğer migren tipi adetle ilişkili migrendir. Bazı kadınlarda her adet döneminde tekrarlayan migren atakları olur. Bu tip atakların tedavisinde de önleyici tedavi yaklaşımları uygulanabilir. Örneğin migren ilaçları sadece adet döneminde kullanılarak adete bağlı ağrılar önlenebilir.

Nevralji nedir?

Bir diğer baş ağrısı tipi de nevraljilerdir. Bu tip ağrılar genelde elektrik çakması gibi algılanan kısa süreli ama çok şiddetli ağrılardır. En sık görüleni yüzde görülen trigeminal nevraljidir. Kişi yüzünde çok kısa süren ama çok rahatsız edici elektriklenmeler hisseder. Bu tip ağrıların tedavisinde ilk seçenek epilepsi ilaçlarıdır. Ancak bu tedaviden fayda görülmezse ilgili sinirin bokajı yoluna gidilebilir. Sinir blokajında ağrıya neden olan sinire lokal anestezik verilerek uyuşturulur. Böylece ağrıda uzun süreli kesilme sağlanabilir.

Baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?

Geldik merak ettiğiniz “Baş ağrısı için hangi doktora, hangi bölüme gidilir?” sorusunun cevabına. Şayet baş ağrısı sorununuz varsa hastanelerin ‘Nöroloji’ polikliniğinden randevu almanız gerekiyor.