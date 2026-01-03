Baş ağrısı hangi durumlarda acil müdahale gerektirir?

Baş ağrısı, toplumda her iki kişiden birinin yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur. Çoğu zaman geçiştirilse de, bazı baş ağrısı türleri altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir ve acil müdahale gerektirebilir. Nöroloji Uzmanı Dr. Nasuh Ağaoğlu, özellikle hayat kalitesini düşüren ve olağan dışı seyreden baş ağrılarının mutlaka uzman kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Ciddi Baş Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Uzmanlara göre, bir baş ağrısı şu belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır: Ağrının aniden ve beklenmedik bir şekilde başlaması; şiddetinin kişinin hayatında yaşadığı diğer ağrılardan çok daha farklı ve yoğun olması; standart ağrı kesicilere rağmen geçmemesi ve uzun sürmesi. Bu tür ağrılara eşlik eden bulantı, kusma veya nörolojik fonksiyon bozuklukları (örneğin; çift görme, konuşma bozukluğu, kolda veya bacakta felç veya sara nöbetleri) gibi belirtiler, acil bir durumu işaret eder. Beyin kanaması, beyin tümörleri, beyin iltihapları veya beyinde su birikmesi gibi hayati tehlike taşıyan durumlar, ikincil baş ağrılarının en acil nedenlerindendir.

Baş Ağrısı Türleri: Birincil ve İkincil Ayrımı

Baş ağrıları genel olarak iki ana kategoriye ayrılır: Birincil ve İkincil baş ağrıları. Birincil baş ağrıları, genellikle nedeni tam olarak belirlenemeyen, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen ancak hayati tehlike oluşturmayan ağrılardır. Bu grubun en yaygın örnekleri migren (görülme sıklığı %16-20) ve gerilim tipi baş ağrısıdır (görülme sıklığı %32). İkincil baş ağrıları ise her zaman altta yatan bir nedene bağlıdır (beyin kanaması, iltihap, kafa içi basınç değişiklikleri vb.) ve genellikle bu nedenin tedavi edilmesiyle geçer.

Migren tipi baş ağrısında beyindeki damarların genişlemesi söz konusuyken, gerilim tipi ağrılarda ise boyun ve vücut kaslarındaki aşırı gerilme sorumlu tutulur. Eğer bir kişi, sürekli olarak her gün baş ağrısı çektiğini ya da ayın yarısından fazlasını ağrıyla geçirdiğini ifade ediyorsa ve bu ağrı kendisini işinden gücünden alıkoyuyorsa, bu durum diğer rutin ağrılardan farklı kabul edilmeli ve uzmana başvurulmalıdır.