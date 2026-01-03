  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat rekoru kırıldı

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünyanın sağlık başkenti Türkiye’de: Her 1 saniyede 7 muayene, her 2 saniyede 1 ameliyat

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Maduro haydut saldırıdan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi
Sağlık Baş ağrısı hangi durumlarda acil müdahale gerektirir?
Sağlık

Baş ağrısı hangi durumlarda acil müdahale gerektirir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Baş ağrısı hangi durumlarda acil müdahale gerektirir?

Nöroloji uzmanları, ani başlayan, şiddeti artan ve ağrı kesiciye cevap vermeyen ciddi baş ağrısı belirtileri hakkında uyarıyor.

Baş ağrısı, toplumda her iki kişiden birinin yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur. Çoğu zaman geçiştirilse de, bazı baş ağrısı türleri altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir ve acil müdahale gerektirebilir. Nöroloji Uzmanı Dr. Nasuh Ağaoğlu, özellikle hayat kalitesini düşüren ve olağan dışı seyreden baş ağrılarının mutlaka uzman kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Ciddi Baş Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Uzmanlara göre, bir baş ağrısı şu belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır: Ağrının aniden ve beklenmedik bir şekilde başlaması; şiddetinin kişinin hayatında yaşadığı diğer ağrılardan çok daha farklı ve yoğun olması; standart ağrı kesicilere rağmen geçmemesi ve uzun sürmesi. Bu tür ağrılara eşlik eden bulantı, kusma veya nörolojik fonksiyon bozuklukları (örneğin; çift görme, konuşma bozukluğu, kolda veya bacakta felç veya sara nöbetleri) gibi belirtiler, acil bir durumu işaret eder. Beyin kanaması, beyin tümörleri, beyin iltihapları veya beyinde su birikmesi gibi hayati tehlike taşıyan durumlar, ikincil baş ağrılarının en acil nedenlerindendir.

Baş Ağrısı Türleri: Birincil ve İkincil Ayrımı

Baş ağrıları genel olarak iki ana kategoriye ayrılır: Birincil ve İkincil baş ağrıları. Birincil baş ağrıları, genellikle nedeni tam olarak belirlenemeyen, kişinin yaşamını olumsuz etkileyen ancak hayati tehlike oluşturmayan ağrılardır. Bu grubun en yaygın örnekleri migren (görülme sıklığı %16-20) ve gerilim tipi baş ağrısıdır (görülme sıklığı %32). İkincil baş ağrıları ise her zaman altta yatan bir nedene bağlıdır (beyin kanaması, iltihap, kafa içi basınç değişiklikleri vb.) ve genellikle bu nedenin tedavi edilmesiyle geçer.

Migren tipi baş ağrısında beyindeki damarların genişlemesi söz konusuyken, gerilim tipi ağrılarda ise boyun ve vücut kaslarındaki aşırı gerilme sorumlu tutulur. Eğer bir kişi, sürekli olarak her gün baş ağrısı çektiğini ya da ayın yarısından fazlasını ağrıyla geçirdiğini ifade ediyorsa ve bu ağrı kendisini işinden gücünden alıkoyuyorsa, bu durum diğer rutin ağrılardan farklı kabul edilmeli ve uzmana başvurulmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri darbe operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatler..
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23