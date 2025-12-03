  • İSTANBUL
Gündem

Barzani'nin korunması rezalet diyen MHP lideri Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirterek, ''PKK'ya af vadeden yok, Barzani'nin korunması rezalet" diyerek niteledi. Terörsüz Türkiye hakkında önemli açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirterek, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat'ın "PKK kadroları af istemiyor. Biz suç işlemedik; soykırım altındaki bir halkın varlık ve özgürlük mücadelesini verdik. Bu insanlar onurlu insanlardır; gözleri basitçe ailelerine dönmekte değildir" yönündeki sözlerine de sert tepki gösteren Bahçeli, "Af vadeden yok" sözlerini kullandı. Bahçeli "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" sözlerini kaydetti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisine yakın yayın organı Türkgün'e değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Süreç başarısız olursa 'MHP içinde darbe mekaniği devreye girer" iddiasını "fasa fiso" olarak niteledi. "İftiralar bizi yolumuzdan döndüremez" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir." dedi.

“Hevesleri kursaklarında kalır”

"Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını" söyleyen MHP lideri Bahçeli, “Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir” açıklamasını yaptı.

"Darbe iddiaları fasa fiso"
"Şahsımla ilgili olarak da terörsüz Türkiye başarılı olmazsa, MHP içinden darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. Hasılı kelam bunların hepsi fasa fiso, fuzuli ve bayatlamış söz oyunları. Geçelim bir kalemde, önümüze bakalım iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez."

"Egemenliği çiğnenmiştir"

"Barzani'nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir.

Fakat Türkiye Cumhuriyetinin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

"Tek kelimeyle rezalet"

Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir.

Türkiye Cumhuriyetinin vakarına saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır.

Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinden hesap yapılmasına, siz ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz."

3
Yorumlar

Yorumlar

okur

ce ha pe yapmistir

Millet

Bencede rezalet, içişleri bakanını görevden almak gerekir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
