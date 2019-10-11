Barzani YPG'ye destek için peşmergeleri gönderecek

Türkiye'nin Suriye'de huzuru ve istikrarı sağlamak ve terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. ABD ve Batılı ülkelerin tepkisine rağmen devam eden harekatla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 14 köy ise terörden temizlendi.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte bölgede yalnız kalan ve iyice köşeye sıkışan YPG'li teröristlere destek ise IKBY eski Başkanı Mesud Barzani'den geldi. Türkiye'yi kınayarak harekatı bitirmesini isteyen Mesud Barzani kimsenin yardım etmemesi durumunda terör örgütü YPG'ye destek için peşmergeleri yollayabileceğini söyledi.

Öte yandan Barzani'nin bu açıklaması akıllara savaştan kaçarak salya sümük ağlayan peşmergelerin görüntüsünü getirdi.