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Barzani YPG'ye destek için peşmergeleri gönderecek

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'ye Barzani'den destek geldi. Barzani bölgede yalnız kalan YPG'li teröristlere destek için peşmergelerini yollayabileceğini söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 22:25
Barzani YPG'ye destek için peşmergeleri gönderecek

Türkiye'nin Suriye'de huzuru ve istikrarı sağlamak ve terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. ABD ve Batılı ülkelerin tepkisine rağmen devam eden harekatla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe vuruldu. Harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 14 köy ise terörden temizlendi.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte bölgede yalnız kalan ve iyice köşeye sıkışan YPG'li teröristlere destek ise IKBY eski Başkanı Mesud Barzani'den geldi. Türkiye'yi kınayarak harekatı bitirmesini isteyen Mesud Barzani kimsenin yardım etmemesi durumunda terör örgütü YPG'ye destek için peşmergeleri yollayabileceğini söyledi.

Öte yandan Barzani'nin bu açıklaması akıllara savaştan kaçarak salya sümük ağlayan peşmergelerin görüntüsünü getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 22:25
  1. Mesud Barzani
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Kürşat Kürşat 13 dk önce
    Göndermezsen .............sun barzani. 
  • emekli çavuşemekli çavuş18 dk önce
    SIRA.....SANADA...GELECEK.....BEKLE.....
  • hercaihercai24 dk önce
    Gonder gonder, sonra sira sana da gelecek! Musluman taklitcisi Yahudi!
  • 1461 1461 24 dk önce
    Ulan ............ Sende önlerinde ol, bekliyoruz.
  • OvalıOvalı25 dk önce
    Barzani senin kulağını kesme zamanı geldi geçiyor bile. Tasman hazır. Biraz sabır et.
  • Doğan MiraçDoğan Miraç26 dk önce
    Bir koyun uçurumdan atladığında diğerleride peşinden gelirmiş her nedense.....
  • saddisaddi29 dk önce
    Bu ........ni gebertmek lazım
  • KURŞUNLU YORUMKURŞUNLU YORUM39 dk önce
    Sıra sana da gelecek Yahudi ...
  • MEICOMEICO39 dk önce
    BU BARZANI DENILEN ESKIYADAN NE BEKLERSIN TÜRKIYEM SEREFSIZLER SEREFSIZ KALIRLAR HAINLIK BUNLARIN ICLERINE ISLEMIS GÜN GELECEK HEPSI BIN LADEN GIBI IMHA EDILECEKLER AMERIKA ISRAIL BUNLARI KULANIR SONUNDA BUNLARI SÜPÜRÜRLER .
  • YükselYüksel40 dk önce
    Kerkuk Musul u alma vaktide gelmiş..

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