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Barzani Evanjelist heyetiyle görüştü

Billy Graham Evanjelist Derneği bünyesindeki Samaritan's Purs Başkanı Franklin Graham, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti.

11 Kasım 2018 Pazar 22:48
Barzani Evanjelist heyetiyle görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Billy Graham Evanjelist Derneği bünyesindeki Samaritan's Purs Başkanı Franklin Graham ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul etti.

IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Barzani'nin misafir heyetle Irak'taki iç göçmenlerin durumunu ele alıp, derneğin bu konuda sağladığı yardımlar dolayısıyla Graham'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Barzani ayrıca, uluslararası toplumunun Irak’ta birlikte yaşam kültürünün gelişmesi konusundaki katkıların sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bunun yanında Graham da görüşmede dernek bünyesinde yer alan Samaritan's Purs'un Irak genelindeki insani faaliyetleri detaylarına değinerek IKBY'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ziyaret dikkat çekici

Graham, Barzani'ye Hristiyanların ülkenin önemli unsurları arasında yer aldığını aktardı.

ABD merkezli ve Evanjeliklerin bünyesinde olan Samaritan's Purs bir insani yardım kuruluşu olup, terör örgütü DAEŞ'ın elinde tuttuğu Musul'da faaliyet gösteriyor.

Evanjelikler Amerika’daki Hristiyan mezhepleri arasında en tutucu, radikal kesim olarak tanınıp ülke siyasetinde önemli bir yere sahipler. Siyonist-Hristiyanlar olarak da adlandırılan Evanjelikler, Indiana, Texas, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde çok daha baskınlar.

ABD'nin İran'a karşı yaptırımların 2'nci aşamasının uygulamaya konulmasından sonra heyetin Erbil'i ziyaret etmesi dikkat çekici. Yine ABD'li bir iş adamı heyeti geçen hafta Erbil'de yatırım alanlarının değerlendirmek için Barzani ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 22:48
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