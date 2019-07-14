Barut ağacı kabuğu nedir? Barut ağacı kabuğu faydalı mıdır?

Barut ağacı çokyıllık bitkilerdendir. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen barut ağacı ülkemizde Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişmektedir. Barut ağacının R.f. Pontica isimli türü ise ülkemizde Trabzon, Rize ve Artvin'de yetişmektedir. Bu ağaçtan barut üretildiği için bu ismi almıştır. Mevsiminde toplanan kabuklar bir yıl boyunca kurutulur. Bir yılın sonunda barut ağacı kabuklarından çay hazırlanabilir. Ancak kabukların bir yıldan az kurutulup, tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Barut ağacı kabuğunun faydaları nelerdir?

Barut ağacı kabuğu kabızlık sorununun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde barut ağacı kabuğu son derece faydalıdır.

Kas ağırları için barut ağacı iyi bir şifa kaynağıdır.

Kan dolaşımını dengeleyen barut ağacı kabuğu kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Barut ağacı kabuğu metabolizmayı hızlandırıp, kilo vermeyi kolaylaştırır.

Cilt yaraları ve kesiklerinde barut ağacı kabuğundan hazırlanan çay soğutulduktan sona kullanılabilir.

Hemoroid tedavisinde barut ağacı kabuğu kullanabilirsiniz.

Bu şifalı çay gut hastalığının tedavisi için de son derece yararlıdır.

Barut ağacı kabuğu çayı nasıl hazırlanır?

Bir tutam barut ağacı kabuğunu bir bardak suda 10 dakika kaynatın. 10 dakikanın ardından çayınızı süzüp içebilirsiniz. Cilt sorunu için kullanacaksanız say soğuduktan sonra bir pamuk yardımıyla uygulama yapabilirsiniz.