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Eğitim BARÜ’de “60+ Tazelenme Üniversitesi” başlıyor
Eğitim

BARÜ’de “60+ Tazelenme Üniversitesi” başlıyor

Yeniakit Publisher
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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 60 yaş ve üzerindeki bireylerin yaşam boyu öğrenme ve aktif yaşlanma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 60+ Tazelenme Üniversitesi için başvurular başladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), toplumun farklı kesimlerine yönelik çalışmalarıyla yaşam boyu öğrenme anlayışına katkı sunuyor. Bu kapsamda 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları, BARÜ’nün akademik ve sosyal imkânlarıyla buluşturmak amacıyla 60+ Tazelenme Üniversitesi hayata geçirildi. Sağlıktan teknolojiye, sanattan kültüre, doğadan spora kadar farklı alanlardaki eğitimlerle katılımcıların sosyal ve akademik yaşamın içinde aktif şekilde yer alacağı programa başvurular başladı.

 

Kuşaklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak

60 yaş ve üzeri bireyler için ücretsiz olarak hazırlanan programda 30 kişilik kontenjan bulunuyor. Farklı kuşakların BARÜ kampüslerinde bir araya geleceği projede bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, gençlerle 60 yaş ve üzerindeki bireyler arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Tazelenme Üniversitesinin ayrıca şehirle bütünleşen bir yapıya sahip olması planlanıyor. Bu çerçevede kentin tarihî ve kültürel mirası ile doğal zenginlikleri öğrenme sürecinin bir parçası olacak. Böylece 60 yaş ve üzerindeki bireylerin aktif yaşlanma süreçleri desteklenirken üniversite-toplum etkileşimi de geliştirilecek.

 

Rektör Akkaya: “60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı birlikte öğrenmeye ve üretmeye bekliyoruz.”

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 60+ Tazelenme Üniversitesinin yaşam boyu öğrenme anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek “60 yaş ve üzerindeki bireyleri Üniversitemizin bilgi, birikim ve imkânlarıyla buluşturmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımız üniversite ortamında yeni bilgiler edinirken onların hayat tecrübelerinden de gençlerimizin yararlanmasını istiyoruz. Böylece farklı kuşakların aynı kampüs ortamında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkân sağlayacağız. Bu düşüncelerle 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı birlikte öğrenmek, üretmek ve paylaşmak için Bartın Üniversitesine bekliyoruz.” dedi.

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