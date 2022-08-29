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Spor Bartra: İyi mücadele ettik
Spor

Bartra: İyi mücadele ettik

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da başarılı savunma oyuncusu Bartra açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 03:20:00 -
Bartra: İyi mücadele ettik

Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle geçilirken, maçın ardından Bordo-Mavili ekipten Marc Bartra açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak iyiye gidiyoruz"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli stoper, "Henüz birkaç gün önce fiziksel olarak bizi zorlayan büyük bir maç oynadık. Bu maçta da her şeyimizi verdik açıkçası. Tabi ki kolay değildi, rakibimiz de iyi bir takım. Gol atabilecek şanslarımız da vardı ancak değerlendiremedik. Takım olarak çok daha iyiye gidiyoruz. Gol atamadık ama gol de yemedik. Takım olarak iyi bir mücadele gösterdik." dedi.

Taraftara mesaj

Trabzonspor taraftarlarına da değinen Bartra, "İnanılmaz bir atmosfer vardı bugün. Taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Eksik noktalarımızı geliştirip onları mutlu etmeye devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

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