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Bartın'da yangın paniği!

Bartın’da, partmanın bodrum katında çıkan yangın sonucu 2'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:48
Bartın'da yangın paniği!

Bartın'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın’da Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'taki 7 katlı apartmanın bodrum katında kaynak yapıldığı sırada straforlara (köpük malzeme) kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşayan apartman sakinlerinden bazıları, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bazı apartman sakinleri baygınlık geçirdi, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:48
  1. Bartın
  2. yangın

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