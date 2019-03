Bartın’da ’’Sıfır Atık Projesi’’ semineri yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘’Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi’’ Bartın’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içerisinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen ’Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi’nin Bartın’da düzenlendi.

Düzenlenen seminere; Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Garnizon Komutanı Denizci Albay Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Selim Kapancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Şule Bektaş ve çık sayıda davetli katıldı.

Bartın’da Sıfır Atık Projesi’nin verilerini paylaşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, “İlimizde Sıfır Atık Projesi çalışmaları ilk olarak 13 Nisan 2018 tarihinde başta kurum amirlerinin bilgilendirilmesiyle başlatılmış, odak noktası olarak adlandırılan 132 kurum temsilcilerine eğitimler verilmiştir. Pilot uygulama olarak Valilik ve İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasına atık kumbaraları yerleştirilerek; cam, plastik, kağıt, metal, atık pil olarak ayrı ayrı toplanmaya başlanmış, toplanan atıklar kurulan geçici depolama alanlarında biriktirilerek geri dönüşüm tesislerine gönderilmiş ve ülke ekonomisinekazandırılmıştır. Müdürlüğümüz Hizmet Binası bünyesinde kurulan Atık Geçici Depolama Alanında Nisan ayından bugüne kadar bin 62 kilogram atık toplanarak Geri Dönüşüm Tesisine gönderilmiştir. Ayrıca İlimizde Sıfır Atık Projesinin 10 aylık verilerine göre; 22 ton kağıdın geri dönüşümünden 374 ağaç kesilmekten kurtuldu. 8 ton plastiğin geri dönüşümünden 128 varil petrolden tasarruf sağlandı. 2.5 ton camın geri dönüşümünden 3.5 ton hammaddeden tasarruf sağlandı. 646 kg metalin geri dönüşümünden 746 kilo hammaddeden tasarruf sağlandı. 1450 litre bitkisel atık yağdan 1450 litre biyodizel üretildi” dedi.

Vali Güner: “Yeni nesil, çevre bilincini geliştirerek, örnek davranışlar göstererek o bilincin oluşmasını sağlayabilir”

Atığın yönetilerek ekonomiye kazandırılması ve çevrenin korunması projesini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Bartın Valisi Sinan Güner, “Bundan sonraki seminerlerde, okullarda, köylerde, kamu kurumlarındaki bütün çalışmalarda ana temanın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Okullardan, muhtarlardan çok şey öğreniyoruz aslında. Her toplantıda her vesile ile özellikle öğrencilere, bütün projelerde bunu anlatıyorum. Biz ancak öğrencilerle, öğrencilerdeki bu bilinci geliştirerek her eve bir ajanımızı sokmuş oluyoruz. Belli bir hayat düzenine alışmış insanların yeni bir şeyleri hayatlarına katmaları zordur. O yeni nesil, anne babalarına, abla ve ağabeylerine çevre bilinci geliştirerek, örnek davranışlar göstererek o bilincin oluşmasını sağlayabilirler. Zaten bu geri dönüşüm konusu, kağıtlara camlara uzun yıllardır gündemdeydi ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Emine Erdoğan bu konuya özel bir önem atfetti. Külliyede özel olarak bu konunun hassasiyetle üzerinde durdular. Bugün bu seminerin olması ve bütün çabalar bir örnek teşkil ediyor. Evimiz için, ailemiz için, çevremiz için, yaşadığımız köy, kasaba şehir için lütfen bu konuya hassas davranalım. Bunu her zaman çocuklarımız başta olmak için yüreğimizde tutalım. Bu bir hayat tarzı şekline, bir kampanyaya dönüşsün” dedi.

AK Parti Milletvekili Tunç: “Çevre sorunlarını en aza indirgemek anlamında çok önemli ilerlemeler sağlandı”

Çevrenin önemine değinen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Çevre hakkı ve insan hakları çok önemli. Yaşam hakkı ifade özgürlüğü hepsi insan hakkı. 3. kuşak hakkı dediğimiz sonradan insanların daha duyarlı hale geldiği çevre hakkı da en temel insan hakkı. Sanayinin gelişmesi, endüstriyelleşme tabii Türkiye’nin de sanayileşme süreci elbette ki çevrenin korunması anlamında bizi daha duyarlı hale getirdi ve son yıllarda da gerek mevzuatımızda gerek uygulamalarda çevre sorunlarını en aza indirgemek, çevreyi korumak, insan sağlığını korumak anlamında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Sıfır atık projesi de bu uygulamalardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan, himayeleriyle daha da öne çıktı bu proje. Bunu en ücra köşelere kadar yayabiliyorsak, atıkları geri dönüşüme tabi tutabiliyorsak hem ülke ekonomisine katkı sunmuş olacağız hem de çevreyi korumuş olacağız. Poşet kullanımında da büyük ölçü de azalmış görüyoruz. Diğer çevre yatırımlarını da yapmak gerekiyor. Bu konuda hükumetimizin önemli yatırımları var. Bartın Atık Su Arıtma Tesisleri, İnkum Atık Su Artıma Tesisleri, Amasra Atık Su Artırma Tesisleriyle sular daha temiz hale geldi. Şimdi ilçelerimizde de atık su artırma tesisleri kuracağız, projeler devam ediyor. Özlediğimiz suyu içilebilir ırmakları, balık tutulabilir derelere çaylara inşallah kavuşacağız. Ben çevreye duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı için ne iyi geliyorsa onu yapmak bizim görevimiz” şeklinde konuştu.

Şule Bektaş: “Atığın yeniden üretim sürecine girmesi önemli”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanı Şule Bektaş, “Öncelikle atık tanımını yapalım. Atık dediğimiz üreticisi veya fiilen elinde bulunduran tarafından çıkarılmak istenen şeyleri çöp olarak tarif ediyoruz ama genelde biz bakanlık olarak uygulamalarımızda atık demeyi tercih ediyoruz. Dünya nüfusunun gücü artıyor. Bu artık sürekli devam ediyor ve 11 milyar olması tahmin ediliyor dünya nüfusunun ilerleyen yıllara kadar. Bununla birlikte nüfus artıyor, bununla birlikte dünyada tüketim artıyor. Sürekli tükettiğimiz için haliyle hammaddeye olan ihtiyacımız gördüğünüz gibi sürekli artan bir ivme gösteriyor. Türkiye’de ne var? Ülkemizde de nüfusumuz gittikçe artıyor.Bununla birlikte enerji ve hammaddeye olan ihtiyacımız artıyor. Sıfır atık ile ilgili bilgiler de verelim. Biz sürekli tüketiyoruz, tükenen bu ürünler bitiyor, daha sonra bu tükenen ürünlerle yeni bir üretim oluyor. Atık ortaya çıkıyor, tüketiliyor yeniden bir atığa dönüşüyor, sıfır atık oluyor. Dünyanın sorunu var, nüfus arttıkça tüketim artıyor ve bu biz çözüm olmuyor. Çevre kirliliği artıyor. Biz atık ortaya çıksın istemiyoruz. Atıkları azaltalım, atık oluşuyorsa bile onu hammaddeye çevirip kullanalım. Dünyada atık olmasından ziyade, atığın yeniden üretim sürecine girmesi önemli” diye konuştu.