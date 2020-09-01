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Aktüel Bartın'da sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı
Aktüel

Bartın'da sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:06:42 -
Bartın'da sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizlerde av yasağının sona ermesiyle yakalanan balıklar tezgahları şenlendirdi.

İlçede gece saatlerinde tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları balıklarla yüzleri gülerek limana döndü.

Balıkçı Hasan Kamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, beklentilerinin üzerinde balık avladıklarını söyledi.

Bu yılki av sezonundan umutlu olduklarını belirten Kamış, "Bu gece 'vira bismillah' dedik ve denize açıldık. Sezon başına göre iyi bir av yaptık. Mezgit ve tekir avı yaptık. Denizlerimiz bu sezon bereketli görünüyor. Palamut ve hamsi numunesi de var. Hamsi de bu yıl bol olacak. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder." diye konuştu.

Amasralı balıkçı esnafı da yeni sezonun ilk balığının tezgahlarla buluşmasının mutluluğunu yaşadı.

Esnaf Cengiz Karabudak, mezgit ve palamut satmaya başladıklarını kaydetti.

Av sezonunun bu yıl bereketli geçeceğini düşündüklerini dile getiren Karabudak, "Müşterilerimiz de bol bol ucuz balık yiyecek." dedi.

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