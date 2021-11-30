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Eğitim Bartın’da okullar bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Bartın’da bugün okul var mı?
Eğitim

Bartın’da okullar bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Bartın’da bugün okul var mı?

Bartın’da okullar tatil mi? Bartın’da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar bugün Bartın’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bartın’da okullar bugün tatil mi? Bartın’da yüz yüze eğitim tatil mi? 30 Kasım Salı Bartın’da bugün okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 08:30:00 - 2021-11-30 08:31:08
Bartın’da okullar bugün tatil mi? 30 Kasım Salı Bartın’da bugün okul var mı?

30 kasım bugün Bartın'da okul var mı? Batı Karadeniz Bölgesi şiddetli fırtınaya teslim. Bartın’da da lodos hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler ise bugün okul olup olmadığını araştırıyor. Peki, Bartın’da okullar tatil mi?

Bartın'da bugün okullar tatil mi?

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

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