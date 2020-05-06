Bartın'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 1505 kişiye para cezası

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 1505 kişiye 1 milyon 878 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde kontrol ve denetimler sürüyor.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralı ihlali ve zaruri haller dışında dışarıda bulunmama kuralına uymayan 1040 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 341 kişi, market, bakkal, tekel bayilerde kuralları ihlal eden 45 kişi, seyahat belgesi ihlalinde bulunan 14 kişi, karantina tedbirlerine uymayan 34 kişi, toplu taşıma araçlarında kurallara riayet etmeyen 19 kişi ve diğer kural ihlallerinde bulunan 12 kişi olmak üzere toplam 1505 kişiye 1 milyon 878 bin 730 lira idari para cezası kesildi.