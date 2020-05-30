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Aktüel

Bartın'da, koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 00:32:41 -
Bartın'da, koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

BARTIN (AA) - Bartın'da pandemi hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığı bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde salgın sürecinden bugüne kadar koronavirüs tanısıyla tedavi gören 135 vakadan 4 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Pandemi hastanesinde Kovid-19 tanısı ile tedavi gören hastanın kalmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4’ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir. Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz; maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım."


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