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Bartın'da feci ölüm! Karnına sıcak demir saplandı

Bartın'da bulunan bir demir-çelik fabrikasında geçirdiği kaza sonucu karnına sıcak demir saplanan işçi, feci şekilde can verdi.

06 Kasım 2018 Salı 11:15
Bartın'da feci ölüm! Karnına sıcak demir saplandı

Bartın'da, bir demir-çelik fabrikasında karnına sıcak demir saplanan işçi Ramazan Yaman, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir- çelik fabrikasında çalışan Ramazan Yaman (34), ocaktan sıcak demirleri çıkarırken, birisi karnına saplandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Yaman, buradaki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yaman'ın yakınları, acı haberi alınca hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:15
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