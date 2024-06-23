Bartın'da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Bartın Sinop Karayolu'nun 20. kilometresinde Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden C.D yönetimindeki 74 AAG 388 plakalı araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan 19 yaşındaki Selçuk Eyşi idaresindeki 34 BPN 96 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kaza sonrası Selçuk Eyşi yönetimindeki 74 AAG 388 plakalı araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, yanında bulunan 20 yaşındaki Berat Yaprak ve 19 yaşındaki E.K araçta sıkıştı. Ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü Selçuk Eyşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak aynı araçtan çıkarılan Berat Yaprak hastanede hayatını kaybetti.

Diğer araçta bulunan 71 yaşındaki Hanife Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü C.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken ile diğer araçtan çıkarılan E.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden Selçuk Eyşi, Berat Yaprak ve ağır yaralı E.K'nin arkadaş olduğu ve Kurucaşile tarafını gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtilirken, diğer araçta bulunan ve kazada ölen Hanife Demir ile yaralı sürücü C.D'nin bir yakınlarının düğününden geldikleri öğrenildi. Ölenlerin olay yerine gelen yakınları acı haberi alınca büyük acı yaşadı.

Feci kazanın ardından Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Jandarma ekipleri ise yolda başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tamamen ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA



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