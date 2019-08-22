0553 313 94 23

Bartın’da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Bartın’da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
Bartın’da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Bartın’da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Demirciler Mahallesi’nde 8 yaşındaki çocuğa adres sorma bahanesi ile yaklaşan E.O., çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durumu öğrenen ailesinin İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, E.O.’yu kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.


Tutuklanan şüphelinin çeşitli illerde "küçük yaşta çocuk kaçırma, küçük yaşta çocukla cinsel ilişki, çocuk istismarı" suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu defa tencere seti çaldı
    1. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    2. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    3. Merkez Bankası rezervleri
    4. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    5. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    6. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    7. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    8. Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı..
    9. Gurbetçi aile maskeli ve bıçaklı 4..
    10. IKBY domates ithalatını yasakladı
    11. Belediye Başkanı Kılınç, şehitler için..
    12. Elmalı’da hortum seraya zarar verdi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6..
    15. Toroslar zabıtası, fırın denetimlerini..
    16. Kars’ta, yüzde 50 hibe destekli proje..
    17. Mutabakatı yerle bir ettiler! Esed o..
    18. Bulduğu yavru kirpilere baba..
    19. Yenice ÇPL’de çalışmalar devam ediyor
    20. Çuval dolusu para verip aldığı aracı..
    21. Antalyaspor'da Doukara ile yollar..
    22. Hürriyet Spor yeni sezon için iddialı..
    23. Bartın’da cinsel istismar iddiasına..
    24. Boğalar şampiyona öncesi kampa girdi
    25. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ ye..
    26. Dünya suskun kaldıkça İsrail azıyor!..
    27. Uzaklaştırma kararı verilen koca,..
    28. Siirt’te yılanın ısırdığı genç..
    29. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    30. Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele..
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal