Bartın'da cinsel istismar iddiası
Kentte bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı22 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
BARTIN (AA) - Bartın'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte 8 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.O. (35), şikayet üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takip sonunda polislerce yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.O. tutuklandı.
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