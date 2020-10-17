  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Bartın'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:33:51 -
Bartın'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Isırganlı köyünde Cemali Küçük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine köye Bartın ve Ulus ilçesinden itfaiye ekipleri ile arazöz sevk edildi.

Alevlerin, kısa sürede evin bitişiğindeki Şerife Küçük ve Hüsnü Küçük'e ait evlere de sıçraması üzerine Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden de takviye itfaiye ve arazözlerin de destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin de tedbir aldığı yangında can kaybı ve yaralanan olmazken yaklaşık 100 yıllık ahşap olduğu öğrenilen 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Erme..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay