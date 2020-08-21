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Aktüel Bartın'da bin 500 sülün doğaya bırakıldı
Aktüel

Bartın'da bin 500 sülün doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:18:23 -
Bartın'da bin 500 sülün doğaya bırakıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da doğal hayatın güçlendirilmesi amacıyla bin 500 sülün doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürü Ahat Deliorman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun Sülün Üretme İstasyonu'ndan teslim alınan sülünleri, Amasra ilçesi Ahatlar köyündeki ormanlık alanda 15 günlük rehabilitasyon sürecine tabi tuttuklarını söyledi.

Zararlılarla mücadelede ve ekolojik dengenin korunmasında sülünlerin büyük önem arz ettiğini belirten Deliorman, "Sülünleri, doğal ortamlarına adapte olmalarının ardından doğaya salmaya karar verdik." dedi.

Ekipler, daha sonra kurulan kamp alanında sülünleri doğaya bıraktı.

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