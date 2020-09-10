  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın Valisi Güner'den Kovid-19 tedbirleri denetimi
Aktüel

Bartın Valisi Güner'den Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:27:38 -
Bartın Valisi Güner'den Kovid-19 tedbirleri denetimi

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetledi.

Şadırvan ve Hükümet caddelerindeki alışveriş merkezine, iş yerlerine ve kafeteryalara giren Vali Güner, iş yeri sahiplerine Kovid-19 hakkında uyulması gereken tedbirlerin yazıldığı afişlerin yer alıp almadığını denetledi.

İş yeri sahiplerinin söz konusu afişleri görünür yerlere asmasını ve buradaki uyarıların da bilinmesini isteyen Güner, "1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata geçerken bizim sıfır vakamız vardı. Bu başarıdaki en temel stratejimiz yurtlardaki karantina uygulamasıydı. Şehir dışından kim gelirse gelsin yurtlarda karantinaya alıyorduk. 1 Haziran'dan sonra yeni kontrollü sosyal hayat başladı. Burada da vatandaşlarımızın çok basit uygulayabileceği 3 temel kural vardı; maske, mesafe ve temizlik. Bize düşen de iş yerlerinde, her alanda afişlerde yazan uyarıların hayata geçirilip geçirilmediğini yerinde görmekti. Bugün de bunu yapıyoruz." dedi.

- "Gerekli talimatı verdim"

Bunun yanında evde karantina tedbirine uymayan veya karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayanlar için 6 Ağustos'ta yurtta karantina uygulaması başlattıklarını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızdan 3 kurala uymalarını istiyoruz ama bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Aksi takdirde bunu bitiremeyiz, bitecekse hep beraber bitecek. Bartın'da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizim yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı