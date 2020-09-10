Bartın Valisi Güner'den Kovid-19 tedbirleri denetimi

BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetledi.

Şadırvan ve Hükümet caddelerindeki alışveriş merkezine, iş yerlerine ve kafeteryalara giren Vali Güner, iş yeri sahiplerine Kovid-19 hakkında uyulması gereken tedbirlerin yazıldığı afişlerin yer alıp almadığını denetledi.

İş yeri sahiplerinin söz konusu afişleri görünür yerlere asmasını ve buradaki uyarıların da bilinmesini isteyen Güner, "1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata geçerken bizim sıfır vakamız vardı. Bu başarıdaki en temel stratejimiz yurtlardaki karantina uygulamasıydı. Şehir dışından kim gelirse gelsin yurtlarda karantinaya alıyorduk. 1 Haziran'dan sonra yeni kontrollü sosyal hayat başladı. Burada da vatandaşlarımızın çok basit uygulayabileceği 3 temel kural vardı; maske, mesafe ve temizlik. Bize düşen de iş yerlerinde, her alanda afişlerde yazan uyarıların hayata geçirilip geçirilmediğini yerinde görmekti. Bugün de bunu yapıyoruz." dedi.

- "Gerekli talimatı verdim"

Bunun yanında evde karantina tedbirine uymayan veya karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayanlar için 6 Ağustos'ta yurtta karantina uygulaması başlattıklarını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızdan 3 kurala uymalarını istiyoruz ama bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Aksi takdirde bunu bitiremeyiz, bitecekse hep beraber bitecek. Bartın'da şu anda vaka sayımız 200 civarında, bu da bizim yeni tedbirler alacağımızın işaretidir. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz."



