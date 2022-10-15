Bartın Valiliği acı haberi duyurdu! Can kaybı yükseldi
Bartın-Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi.
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Bartın-Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi.
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