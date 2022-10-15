  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geleceğin petrolü için Türkiye devreye giriyor, doğal gaz tedarik edecek! Nükleer enerjide yeni gündem...

AB'den dezenformasyon yasasına dair hadsiz çıkış

Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin Fatih Erbakan'dan açıklama

Erika Olson, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Türkleri ayağa kaldıran karar! ABD'den açıklama geldi!

Fiyatlar deli gibi düşüyor! Konut satışları eylül ayında durma noktasına geldi!

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Kendisine minnettarız

Batı'ya resti çekti: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?

Bakan Nebati ve Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakla döndü! Bakın uçakta neler yaşandı

Fiyatı arabayla yarışıyor! Türkiye'den almak için sıraya girdiler
Gündem Bartın Valiliği acı haberi duyurdu! Can kaybı yükseldi
Gündem

Bartın Valiliği acı haberi duyurdu! Can kaybı yükseldi

Bartın-Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada, 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 01:21:00 - 2022-10-15 01:25:31
Bartın Valiliği acı haberi duyurdu! Can kaybı yükseldi

Bartın Valiliği, Bartın-Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, can kaybı 25'e yükseldi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23