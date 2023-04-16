Bartın Üniversitesi’ne personel alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; dayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24 ve 0 (378) 223 50 18 telefon numaraları, [email protected] adresi ile WhatsApp İletişim hattından yardım alabilecektir.

Posta yoluyla başvuracak adaylar evraklarını “Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Kutlubey Yerleşkesi Rektörlük Binası 1.Kat Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şubesi Müdürlüğü 74100 Merkez/BARTIN” adresine gönderebilecektir. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi: 14 Nisan 2023

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14 Nisan 2023

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2023 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 5 Mayıs 2023

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 16 Mayıs 2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://w3.bartin.edu.tr/

* Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

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