  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın Ulus'ta bulantı ve ishal vakaları nedeniyle şebeke suyundan numune alındı
Aktüel

Bartın Ulus'ta bulantı ve ishal vakaları nedeniyle şebeke suyundan numune alındı

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun: - "Numune sonuçları çıkana kadar vatandaşlarımızın sularını kaynatarak kullanmasını istedik, bunu da duyurduk"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:43:54 -
Bartın Ulus'ta bulantı ve ishal vakaları nedeniyle şebeke suyundan numune alındı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, içme suyundan kaynaklandığı tahmin edilen, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 300 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan numune alındı ve şebeke sularının kaynatılarak kullanılması kararı alındı.

3 bin 800 nüfuslu ilçede bazı vatandaşlar, perşembe gününden itibaren ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Entegre Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuranların büyük bölümü serum tedavisinin ardından taburcu edilirken durum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alınarak laboratuvara gönderildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da konuyla ilgili toplanarak şebeke sularının kaynatılarak kullanılması kararı alındı. Bu karar, belediye hoparlöründen vatandaşlara duyuruldu.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son günlerde ishal vakalarının arttığını belirterek su isale hattında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Uzun, "Sabah saatlerinde Kaymakamımız başkanlığında toplandık. En azından sudan alınan numune sonuçları çıkana kadar vatandaşlarımızın sularını kaynatarak kullanmasını istedik, bunu da duyurduk. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”
Gündem

Nihat Genç topa çok sert girdi! “İkinci Atatürk’e iki tokat attık gazını aldık”

Yazar Nihat Genç, skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ikinci Atatürk' benzetmesine sert çıktı. ..
Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı
Gündem

Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Koca, günlük hasta sayısı en çok artan ve ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı