Baronların saltanatları sallanıyor! Ankara Barosu'ndan "engelleyin" ayaklanması

Ankara’da ikinci baronun kurulması için 2 bin 50 avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı. LGBT'li sapkınlara desteğiyle ünlenen Ankara Barosu ise yapılan başvurudan rahatsız olarak paniğe kapıldı.

Büyük bir telaşla ayaklanan Ankara Barosu, ikinci baronun kurulmasının engellenmesi yönünde bir çağrıda bulundu.

Karar hukuksuzmuş

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu kararıyla Ankara'da ikinci baronun kurulması için yapılan işlemler hakkında yazılı bir açıklama yapan Ankara Barosu, atılan adımın hukuksuz olduğu hezeyanında bulundu.

Ankara Barosu, sürecin yasal takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"14.10.2021 tarihinde oy çokluğuyla alınan TBB Yönetim Kurulu kararı ile Ankara’da iki nolu baronun kurulması için Avukatlık Kanunu’nun 77. maddesine aykırı olarak gerekli inceleme yapılmaksızın kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu’na yetki verilmesi kararı da TBB Başkanının bu konudaki iştahını bir kez daha ortaya koymuştur. TBB’ye sunulan liste, kamuoyuna yansımış ve yapılan çok basit bir inceleme ile çok sayıda ismin başka barolara kayıtlı olduğu gibi usulsüzlükler görülmüş, başvurunun bu hali ile yasal koşulları taşımaması nedeni ile Baromuzca işlemin iptali için dava açılmasına karar verilmiştir."

Bugüne dek istedikleri gibi at koşturan ancak saltanatları tehlikeye girince veryansın eden Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada "TBB Yönetim Kurulu kararındaki “dilekçe ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve sahihliği konusunda sorumluluğun dilekçe sahiplerine ait olduğu” şeklindeki ibarenin dilekçe sahipleri ile birlikte cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını, hukukçu olan TBB Başkanı ve olumlu oy kullanan Yönetim Kurulu üyelerine hatırlatır, cezai ve hukuki tüm sürecin Baromuzca etkin şekilde takip edileceğini kamuoyuna arz ederiz." denildi.