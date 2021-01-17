Baro’nların LGBTİ aşkı bitmiyor

Zekeriya Say İstanbul

Türk milletinin değerleriyle kavgalı malum barolar, LGBTİ’li sapkınlara sahip çıkmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, hutbesinde zina ve eşcinselliğin ayetlerle haram olduğunu söylemesi üzerine, başta Ankara olmak üzere, aralarında İzmir’in de bulunduğu birçok baro, eşcinsel sapkınların yanında yer alarak Erbaş’a tepki göstermişti. LGBTİ+ sapkınlara bir destek de Eskişehir Barosu’ndan geldi.

Avukatlara sapkınlık öğretildi

İslam’ın en kutsal ayı Ramazan-ı Şerif’te sözde ‘Onur yürüyüşü’ adı altında provokatif eylemlere imza atan, “Şaban’la Recep’in aşkına Ramazan engel olamaz” diyerek mübarek üç aylarla dalga geçen LGBTİ+’lara bir destek de Eskişehir Barosu’ndan geldi.

Zoom üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük etkinliğin ilki dün yapıldı. Etkinlikte Eskişehir Barosu’na kayıtlı meslektaşlarına seslenen Kaos GL’den Av. Kerem Dikmen, LGBTİ+’ların haklarını ve sapkınlarla ilgili 101 Temel Kavramı, avukatlara anlattı. İkincisi 23 Ocak tarihinde gerçekleşecek online etkinlikte, Av. Mahmut Şeren, “LGBTİ+ bireyler ve hukuk” başlığıyla altında, cinsiyet geçiş süreci ve davaları ile nefret suçları, özel hayata saygı gibi kavramları ele alarak, sapkınlığa kalkan olmak isteyen meslektaşlarını bilinçlendirecek.

Eğitim-Bir-Sen’den sert tepki

Skandalla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Akar, etkinliğe tepki gösterdi.

Eskişehir Gündem gazetesine konuşan Akar, şöyle devam etti:

“Eskişehir Barosu LGBT’yi destekleyen derneklerle işbirliği yaparak internet üzerinden çevrimiçi eğitimler düzenlemektedir. Baro temel hak ve hürriyetler bahanesiyle tarih boyunca semavi inançlar tarafından lanetlenmiş ve toplumun değerleriyle bağdaşmayan bu tip düşünce ve eylemleri normalleştirme ve meşrulaştırma yoluna gitmemelidir. Tüm bu yönelim ve davranışlar ülkemizin geleceği olan genç dimağları olumsuz etkilemekte tedavisi olmayan zehirlenmelere neden olmaktadır. Topluma rağmen kasıtlı olarak desteklenen bu eylemler aynı zamanda genel ahlaki ilkelere yönelik de bir saldırıdır.” Akar, açıklamasının devamında Lgbti ve türevlerinin ve onları destekleyen örgütlerin sadece gençlerimizin ahlakını ve maneviyatını tehdit etmekle kalmayarak; ülkenin manevi bütünlüğünü de bozduğunu vurguladı.

‘Eşcinsel’ baroya soruşturma

Öte yandan, Adalet Bakanlığı, Erbaş’a ve İslam’ın kutsallarına yönelik küstah açıklamasından dolayı Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Barosu, Erbaş’ın, 24 Nisan’da Ankara Hacı Bayram Camisi’nde verdiği “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan’da açıklama yapmıştı. Erbaş, hutbesinde, “Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor, HIV gibi bütün kötülüklerin sebebi bunlar” diyerek halkının yüzde 95’i Müslüman kabul edilen Türk toplumu cinsel sapkınlığa karşı uyarmıştı.

Erbaş’ı linç etmişlerdi

Diyanet İşleri Başkanı’nı nefret dili ile konuşmakla suçlayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve 10 yönetim kurulu üyesi, Türk milletinin ahlakını yerle bir etmek isteyen sapkınların yanında yer alarak, Erbaş’ı haklı söylemleri nedeniyle linç etmeye kalkışmıştı.

Ankara Barosu açıklamasında; “Sesi çağlar öncesinden gelen” ifadeleriyle Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere hakaret etmişti. Açıklamada ayrıca, İslam tarihinde “kadının yakıldığı” yalanı da ortaya atılmıştı.