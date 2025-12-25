Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?

Sürekli "Baronlar nerede?" algısıyla devleti hedef alan CHP zihniyetine cevap, İstanbul Emniyeti'nden tokat gibi geldi. 2025 yılında düzenlenen dev operasyonlarla uluslararası şebekelerin beli kırıldı, CHP’nin "görmüyorum" dediği baronlar tek tek hücreye tıkıldı!

Algı Siyaseti Çöktü, Gerçekler Konuştu

Milli iradenin sesini duymak yerine, her fırsatta "Baronlar nerede?" diyerek güvenlik güçlerimizin azmini kırmaya çalışan, kirli siyasetle devletin kurumlarını yıpratmayı görev edinen CHP’ye en net cevap rakamlarla verildi. Terörle ve uyuşturucuyla mücadelede dünyaya parmak ısırtan Türkiye, zehir tacirlerine İstanbul’un her sokağını dar etti.

CHP Genel Merkezi uydurma senaryolarla uğraşadursun, kahraman Türk polisi 2025 yılında İstanbul’da imza attığı operasyonlarla küresel uyuşturucu ağlarını yerle bir etti.

Zehir Tacirlerine Geçit Yok: 30 Suç Örgütü İmha Edildi!

İstanbul’da yürütülen kararlı mücadele neticesinde;

21’i uluslararası düzeyde faaliyet gösteren toplam 30 organize suç örgütü tamamen çökertildi.

Örgütlerin sözde "dokunulmaz" sanılan 30 elebaşı (baron) kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

CHP Görmezden Gelse de Devlet Görevde!

Sokakları zehirden temizlemek için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin bu tarihi başarısı, "Baronlar nerede?" diye soranların aslında cevabı duymak istemediğini bir kez daha kanıtladı. Milletin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarıyla kol kola girenler, devletin demir yumruğu karşısında yine hüsrana uğradı.