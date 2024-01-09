Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Avukat Saraç, “İkinci hak ihlali kararından sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında, Pakistan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarından bahsetmiştir. Yargıtay’ın herhangi bir dairesinin gerekçe yazmakta bu kadar zorlandığı başka bir dosya olmadığı kanaatindeyiz” dedi.



İstanbul Barosu ve 12 il barosuna bağlı bazı avukatlar, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi ‘nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağka da açıklamaya katıldı. Açıklamayı İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç yaptı.

Açıklamanın ardından adliyeye giren bir avukat, çantasını X-ray cihazından geçirmediği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Avukatlar çantayı gösterdiklerini söyleyerek çantanın cihazdan geçirilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

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