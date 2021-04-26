Baro değil, HDP sözcüsü! 15 barodan teröristleri aklama çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

Baronlar, Türkiye’nin yanında yer almak yerine yine yakıp yıkanların yanında yer aldı. Gezi olayları, sınır ötesi operasyonlarda ve birçok Türkiye’ye karşı başlatılan kampanyalarda HDP gibi karşı tarafta barolar, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olan HDP’lilerin yargılanmasına karşı çıktı.

Tetöristler 'serbest kalsın' çağrısı

HDP’lilerin sebep olduğu olayların gözardı edilerek, tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim (Tunceli) Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Kars Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan skandal açıklamada, “Bilindiği üzere HDP Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile dönemin Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyelerinin de içinde bulunduğu siyasetçilerin Kobane olayları nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacaktır. Açıktır ki bir hukuk devleti, yurttaşları ceza hukuku aracılığıyla korumanın dışında ceza hukukuna karşı da korumalıdır. AİHM kararlarına uyulacak yeni bir sürecin başlatılması gerekmektedir. Aksi taktirde hukuk devleti ilkesinin onarılamayacak bir biçimde ağır yara alacağı bir dönemin yaşanacağı ve bu durumun da demokratik toplum düzenine zarar vereceği kuşkusuzdur. Biz aşağıda imzası bulunan Barolar; yargılamada hukuk devleti ilkesi ve AİHM kararının gözetilmesini ve yargılananların serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.