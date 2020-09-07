Baro çatısı altında terör propagandası olmamalı

Türkiye’de bazı barolar yasadışı örgüt mensuplarının kalesi haline geldi. Üyelerinin sorunlarıyla ilgilenmek yerine ideolojik kamplaşmayı artıracak faaliyetlerle öne çıktılar. Tekelci bir anlayışla antidemokratik uygulamalara imza atan barolar, kamuoyunu rahatsız edecek birçok konuda beyanda bulundu. Baroları kendi çıkarları doğrultusunda kullananların rahatsız olduğu yeni düzenlemeyle yeni baro kurulmasının yolu açıldı. Hukukçular tarafından sevinçle karşılanan bu durum, barolar içine çöreklenmiş bazı yapıların mensuplarını rahatsız etti. Mevcut baroların çözümü için gayret göstermediği birçok sorun, yeni barolarla çözüme kavuşacak. Aynı zamanda yeni barolar sayesinde avukatlar yasadışı örgütlerin hakim olduğu kendi görüşlerinin zıddına beyanlarda bulunan barolarda bulunma zorunluluğundan kurtulmuş olacak. Avukatlar tarafından heyecanla karşılanan yeni baro kurulma sürecini, İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Şengül Karslı ile konuştuk.

-Yeni baronun kuruluş sürecini konuşacağız ama özellikle şu soruyla başlamak istiyorum. Terör örgütü mensubu bir kişinin üstelik Savcı Selim Kiraz’ın katilleriyle irtibatlı bir militanın fotoğrafını binasına asan İstanbul Barosu kamuoyunda büyük tepkiyle karşılaştı. İstanbul Barosu’nun içine düştüğü bu vahim durumla alakalı olarak ne dersiniz?

Barolar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Görev tanımları ve sınırları da kanunla belirlenmiştir. Ancak bazı baroların ve meslek kuruluşlarının kendilerine kanunen verilmiş idari ve mali özerkliği sınırsız bir bağımsızlık olarak algılayarak ideolojik/politik organizasyonlar gibi hareket etmeleri yeni bir örgütsel tasarım gerekliliğini ortaya koymuştur. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar da bunu göstermektedir.

-Teröriste destek vermekle bütün üyeler zan altında bırakılmış olmuyor mu?

Evet. İstanbul Barosu meslek ilkelerini, genel hukuk prensiplerini hiçe sayarak tüm üyelerini zan altında bırakan bir eylem gerçekleştirmiştir. Baro çatısı altında illegal yapıların, terör örgütlerinin propagandasının yapılması mümkün olmamalıdır. Dolayısı ile geldiğimiz noktada savunma mesleğinin var olan örgütlenme sorunu birden fazla baro kurulmasına imkan veren yasal düzenleme ile giderilmeye çalışılmıştır.

-Mevcut baroların hangi tutumu yeni baroların kurulmasını mecbur kılmıştır?

Üye sayıları 5 bini aşmış İstanbul Barosu gibi 50 bine dayanmış baroların seçimlerinde hali hazırda anti demokratik blok liste usulü uygulanmakta, baro yönetimlerini bir gruba ve görüşe teslim etmekte; farklı fikirlerin kendini ifade etmesine imkan bırakılmayan bir yönetim anlayışıyla mesleğin sorunlarına ilgisiz, meslektaşlarının ihtiyaçlarına duyarsız yönetimler oluşturmaktadır. Oysa var olan hukuk sorunlarının çözüm mercilerinin başına gelir barolar.

Tüm bu sebeplerle İstanbul da yeni bir baro kurmak için yola çıktık. Zira farkında olmak, sorumluluğu, sorumlulukta gayret etmeyi gerektirir. İnsan imar etmek, ödevindendir.

-Bir anlamda üyelerinin görüşlerinin aksine görüş beyan ediyordu baro değil mi?

Barolar başta olmak üzere kimi meslek kuruluşları yöneticilerinin tüm meslek mensupları adına meslek ve doğrudan ilgisi olmayan konularda ve hatta mensuplarının büyük çoğunluğunun duruş ve görüşünün aksine görüş beyan etmeleri nedeniyle meslek mensupları kendi düşüncelerini ve vicdanı kabullerini temsil etmeyen yönetimlere mahkum edilmekte idi.

-Hangi kronik sorunlar yeni baroların kurulmasıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacak?

Kayıt zorunluluğu ve tekelci sistemden beslenen, temsilde adalet ilkesinin uygulanmasına imkan vermeyen pratik tutumlardan kaynaklanan, temsil edilemezlik sorunu alternatifi örgütlenmelerin önünün açılması ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır.

-Yeni düzenleme ile avukatlar hangi fırsatı kazanmışlardır?

Üye sayısı 5000’den fazla olan barolarda uygulanacak düzenleme ile avukatlar, üyesi olmak istemedikleri meslek kuruluşundan çıkış hakkını alarak kendi fikirlerini en uygun ve en tarafsız olduğunu düşündükleri meslek kuruluşuna üye olabilmek fırsatını kazanmışlardır.

-Yeni düzenleme bir rekabet ortamı da doğuruyor diyebilir miyiz?

Bu yeni düzenleme, birikmiş sorunların giderilmesine katkı sağlamasının yanı sıra aynı zamanda baroların daha fazla sayıda üyeyi kazanmaya teşvik edeceği, bunun da meslek kuruluşları arasında hizmette rekabetin artmasına imkan sağlayacağı temennisindeyiz.

-2 No’lu baro kurma çalışmalarına hangi dernek ve platformlar destek veriyor?

Bu sorumluluğu yerine getirebilmek bakımından Hukukun Üstünlüğü Platformunu oluşturan Hukukçular Derneği, Tüm Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi, Demokrat Hukukçular Derneği, Hukukun Üstünlüğü Derneği ile Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği, Yeryüzü Avukatları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi ve meslektaşlarımız olarak ortak iradelerimiz ile 2 nolu barosunu kurmak için emek, niyet ve gayretlerimizi birleştirdik, destekleyen tüm meslektaşlarımızla birlikte.

-Yeni baroda hangi ilkeler hakim olacak?

Yeni baromuz, hukukun üstünlüğünü esas alan, ilkelerin hakim olduğu bir baro olacaktır.

-Mevcut barodaki tartışmalardan uzak duracak bir baro geliyor diyebilir miyiz?

Kısır tartışmalardan ziyade toplumun akili, yargının ve savunmanın en önemli unsuru olan, güven ve itibar mesleği avukatlığın gelişimine katkı sağlamak. Amacımız, daha katılımcı, şeffaf, mesleği ve meslektaşını önceleyen, çözüm odaklı, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri ilkesel duruş çerçevesi yapan bir baro olacak.

-Avukatların çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesi için de yeni baro önemli bir imkan olarak görebiliriz değil mi?

Avukatların yargıya ilişkin sorunları ve -baroların çözmesi gereken- ihtiyaçları bulunmakta. Dolayısıyla meslektaşının ihtiyaç duyduğu yerde ve anda yanında olacak, sorunların çözümüne katkı sağlamak için çalışacak bir baroyu hep birlikte kurmak zorundayız.

Meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmalıyız.

Stajyer avukatların mesleğe hazır hale getirecek donanıma kavuşturulması için çalışmalıyız.

Yapısal sorunlarımızın çözümü ve mesleki kazanımların artması için çalışmalıyız.

-Yeni baro çalışmaları. kamuoyunda büyük heyecan uyandırdı. Bu süreç nasıl geçiyor?

Süreç heyecanlı ve yoğun geçmekte. Olabildiğince fazla meslektaşlarımızın sürece dahil etmeye gayret ediyoruz. Alınan kararların alınma sürecinde ve inşallah kurduktan sonra ortak akılla yönetme esasını önceliyor ve önemsiyoruz.

-Avukatlara yönelik bir çağrınız var mı?

Daha iyisini yapma gerekliliği ile birlikte bulunduğu yerde faydalı olma niyetindeyiz. Bizim gibi düşünen, çözümün bir parçası olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı tarihe imza atmaya davet ediyoruz.

-Yeni baro çalışmalarına öncülük eden kurucular kurulu kimlerden oluşmakta?

Kurucular Kurulu Kanun gereği 4 kişiden oluşmaktadır. Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve bendeniz Şengül Karslı.