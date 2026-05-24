  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu Trump telefon açtı! İran duyurusu bekleniyor! Gülistan soruşturmasında Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem Baro başkanı değil boru başkanı! Her hukuksuzluğun altında boy gösteriyor
Gündem

Baro başkanı değil boru başkanı! Her hukuksuzluğun altında boy gösteriyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Baro başkanı değil boru başkanı! Her hukuksuzluğun altında boy gösteriyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’i ziyaret ederek dikkat çeken açıklamalara imza attı. Daha önce TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin avukatlığını üstlenmesiyle gündeme gelen Sağkan, bu kez CHP Genel Merkezi'nde adeta bir siyasi parti sözcüsü edasıyla yargı kararlarını hedef aldı.

Ziyaret sonrasında bağımsız yargı organlarını hedef alan Sağkan, mahkemenin hukuki süreçleri neticesinde aldığı kararları "yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası" olarak nitelendirdi. Hukuk devletinin en temel unsuru olan yargı kararlarına saygı duyması gereken bir kurumun başında bulunmasına rağmen Sağkan, yargının siyasi süreçlere müdahale ettiğini öne sürerek şaibeli kurultay sürecini aklamaya çalıştı.

Erinç Sağkan ve hukukun üstünlüğü>>>

Geçmişteki Tartışmalı Dosyaları Savundu

TBB Başkanı, konuşmasında hukuk sınırlarını aşarak terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala gibi isimlerin dosyalarına atıfta bulundu. Sağkan, İBB'ye yönelik yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını da "hak ihlali" olarak nitelendirerek, yargının görevini yapmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.

"Dinamit" Çıkışı Tepki Çekti

Hukuk sistemini "demokratik sistemin dibine dinamit koymakla" itham eden Sağkan, yargı kararlarının uygulanmasını tehlikeli bir süreç gibi göstermeye çalıştı. Hukukçu kimliğinin önüne siyasi ajandalarını koyan Sağkan'ın bu çıkışı, "Barolar Birliği bir meslek örgütü mü, yoksa siyasi bir figür mü?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Siyasi tarafgirlik sergileyen bu tutum, kamuoyunda "hukuku savunması gerekenlerin, kendi siyasi görüşlerine uygun kararları 'bağımsız' olarak adlandırıp, beğenmediklerinde yargıyı hedef tahtasına oturtması" şeklinde sert eleştirilere neden oldu. Sağkan'ın, mahkeme kararlarını "demokrasinin sonu" olarak yaftalaması, yargı bağımsızlığına olan inancı zayıflatan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu!
İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu!

Gündem

İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu!

Sermaye baronları servetlerine servet katıyor! Koç Holding'den ilk çeyrekte 16,6 milyar dolarlık dev gelir
Sermaye baronları servetlerine servet katıyor! Koç Holding'den ilk çeyrekte 16,6 milyar dolarlık dev gelir

Ekonomi

Sermaye baronları servetlerine servet katıyor! Koç Holding'den ilk çeyrekte 16,6 milyar dolarlık dev gelir

Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek
Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek

Gündem

Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek

CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest
CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

Gündem

CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bahittin

Barolar yalnız değil... Akp.li bir takım bakanlar, vekiller de barolar gibi düşünüyor. Ckp.ye destek ile can buluyor. Ama Akp sistemi oğlunu Manisa vekili yapıyor... ama bu zulümdür. Ya da siz de Ckp.li olun... cünkü taşı siz yiyorsunuz, balı Bülent Arınçgiller,,,

Mustafa

Şeriat hukuku uygulanırsa bunun gibilerinin şahitliği kabul olmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23