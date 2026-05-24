Baro başkanı değil boru başkanı! Her hukuksuzluğun altında boy gösteriyor

Ziyaret sonrasında bağımsız yargı organlarını hedef alan Sağkan, mahkemenin hukuki süreçleri neticesinde aldığı kararları "yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabası" olarak nitelendirdi. Hukuk devletinin en temel unsuru olan yargı kararlarına saygı duyması gereken bir kurumun başında bulunmasına rağmen Sağkan, yargının siyasi süreçlere müdahale ettiğini öne sürerek şaibeli kurultay sürecini aklamaya çalıştı.

Erinç Sağkan ve hukukun üstünlüğü>>>

Geçmişteki Tartışmalı Dosyaları Savundu

TBB Başkanı, konuşmasında hukuk sınırlarını aşarak terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala gibi isimlerin dosyalarına atıfta bulundu. Sağkan, İBB'ye yönelik yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını da "hak ihlali" olarak nitelendirerek, yargının görevini yapmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.

"Dinamit" Çıkışı Tepki Çekti

Hukuk sistemini "demokratik sistemin dibine dinamit koymakla" itham eden Sağkan, yargı kararlarının uygulanmasını tehlikeli bir süreç gibi göstermeye çalıştı. Hukukçu kimliğinin önüne siyasi ajandalarını koyan Sağkan'ın bu çıkışı, "Barolar Birliği bir meslek örgütü mü, yoksa siyasi bir figür mü?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Siyasi tarafgirlik sergileyen bu tutum, kamuoyunda "hukuku savunması gerekenlerin, kendi siyasi görüşlerine uygun kararları 'bağımsız' olarak adlandırıp, beğenmediklerinde yargıyı hedef tahtasına oturtması" şeklinde sert eleştirilere neden oldu. Sağkan'ın, mahkeme kararlarını "demokrasinin sonu" olarak yaftalaması, yargı bağımsızlığına olan inancı zayıflatan bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.