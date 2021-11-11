Barlas fantezi yapmış

Dünkü yazısında Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'la teröristbaşı Fetullah Gülen'i kıyaslayıp "Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye soran ve Türkkan'ın sınır dışı edilmesini, CHP'nin de kapatılmasını ima eden Mehmet Barlas, bugün "u dönüşü" yaptı. Sabah gazetesi yazarı, "Aklı başında ve siyasetin geçmişini bilen, yazılarımdaki fantezileri de anlar" dediği yazısında, "Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup 'Şunu yaz, bunu yazma' demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ’cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150’likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin. Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış" ifadelerini kullandı.