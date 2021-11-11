  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Barlas fantezi yapmış
Medya

Barlas fantezi yapmış

Dünkü yazısında İyi Partili Lütfü Türkkan'la Fetullah Gülen'i kıyaslayıp "Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye soran ve Türkkan'ın sınır dışı edilmesini, CHP'nin de kapatılmasını ima eden Mehmet Barlas, bugün "u dönüşü" yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:41:00 - 2021-11-11 11:42:38
Barlas fantezi yapmış

Dünkü yazısında Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'la teröristbaşı Fetullah Gülen'i kıyaslayıp "Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye soran ve Türkkan'ın sınır dışı edilmesini, CHP'nin de kapatılmasını ima eden Mehmet Barlas, bugün "u dönüşü" yaptı. Sabah gazetesi yazarı, "Aklı başında ve siyasetin geçmişini bilen, yazılarımdaki fantezileri de anlar" dediği yazısında, "Bugün 21. yüzyıldayız, her şeyin eskisi gibi olması gerekmiyor. İnsanların beyinlerini dondurup 'Şunu yaz, bunu yazma' demek akıl kârı mıdır? Yani yalancıları, küfürbazları, PKK yanlılarını, FETÖ’cüleri öveceksin ve bunlara sınırsız meşruiyet tanıyacaksın; bunun aksini söylediğin zaman da 'Vay efendim, Mehmet Barlas partilerin kapatılmasını, milletvekillerinin 150’likler gibi sınır dışı edilmesini istiyor' diyeceksin. Aklı başında olan her kişi ve Türk siyasetinin geçmişi hakkında biraz bilgi sahibi olanlar, benim yazdığım yazılardaki fantezileri de anlar. Ama şaşıyorum. Mesela ciddiyetine çok güvendiğim Abdulkadir Selvi bile işi ciddiye almış" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşmesi 2 saatten fazla sürdü! Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 2 saat 20 dakika süren görüşmeye ilişkin "Dünyanın..
Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi
Medya

Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi

Evlilik dışı çocuk dünyaya getirmeyi normalleştirmeye çalışan seküler-laikçi kesimin rezilliğine çanak tutan haberler.com, Youtube kanalına ..
Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!
Gündem

Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!

HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz skandalını unutarak TBMM’de 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankart açan gru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay