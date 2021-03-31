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Gündem Barlar Sokağı’na geçit yok!
Gündem

Barlar Sokağı’na geçit yok!

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediyesi’nin ısrarla yapılmasını planladığı, STK’ların ve vatandaşların ise “Mahallemizin huzurunun sarhoş naraları ile bozulmasını istemiyoruz” diyerek karşı çıktığı Barlar Sokağı’na yargı ‘dur’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:54:00 -
Barlar Sokağı’na geçit yok!

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Odunpazarı Belediye Meclisinin geçen yılın kasım ayı toplantısında CHP’li meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul ettiği eğitim kurumlarına ve ibadethanelere yakın yerlerde yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu. Mahkeme, meclis kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik başvuruyu inceledi.

Cami ve okul yanına içkili mekan

İçki ruhsatı verilen bölgelerle ilgili tek tek değerlendirmede bulunan mahkeme, dava konusu işlemin, “hukuka aykırılığının açık olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden” yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne karar verdi. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediye Meclisinde CHP’li üyelerin oy çoğunluğuyla alınan kararın ilçeye ve Eskişehir’e olumsuz yansıyacağını ilk günden itibaren savunduklarını belirtti. Özellikle kamusal alanlara, eğitim kurumlarına ve ibadethanelere yakın olan söz konusu bölgelerde vatandaşın huzurunu ve güvenliğini de düşünerek Eskişehir İdare Mahkemesine dava açtıklarını hatırlatan Acar  “Nitekim vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın iradesi tecelli etti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi” ifadesini kullandı.

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