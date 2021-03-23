Barkod hilelerine karşı dikkatli olun! Tüketiciye kritik ikaz: Kasa değil etiket fiyatları geçerli

Buğra Kardan

Hükümet tarafından alınan tüm tedbirlere rağmen barkod aldatmacalarının önüne geçilemiyor. Gelinen aşamada pek çok gıda ve giyim ürününün kasa ile etiket fiyatı birbirini tutmuyor. Bu durum tepkiyle karşılanıyor.

Yakınmalar artıyor

Tüketici derneklerinin yetkilileri, mağazaların ve marketlerin oyunlarına karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtiyorlar. Vatandaşlara “Temkinli ilerleyin. Kampanya veya barkod tuzağına gelmeyin. Vurguncular tarafından tokatlanmayın”, hükümete de “Denetimleri arttırın. Art niyetlileri yakın markaja alın” çağrısında bulunuyorlar.

Sıkıntılar var

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise etikette farklı, kasada farklı fiyat uygulamasının mağduriyetlere yol açtığını söyledi. Uygulamayla ilgili şikâyetlerin giderek arttığını aktaran Ağaoğlu, “Dikkatli olunmalı. Kasada değil de etikette yazan fiyatın geçerli olduğu bilinmeli” dedi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a atıf yapan Ağaoğlu, “Yasada ‘Etiketlerde ve tarifelerde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olabilir. Bu durumda tüketici lehine olan fiyat uygulanır’ maddesi var. Söz konusu maddeye gerek mağazalar gerek marketler gerekse e-ticaret siteleri uymak zorundadırlar” ifadelerini kullandı.

Kanun net

Bir ürünün etiket ve kasa fiyatının farklı çıkması halinde hakem heyetine başvurulması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, tüketicilere “Mağazada ya da markette bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığınızda mutlaka ve mutlaka fotoğraf çekin. Fiyat farkını veya hilesini belgelendirin ve ilgili birimlere iletin. Kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Çünkü kanun açık ve net” diye seslendi.

Aman dikkat

Öte yandan ambalajlarında ‘organik’ ya da ‘yerli’ yazan sebze-meyve ürünleri cepleri yakıyor. Örneğin reyonlarda muzun kilosu 10 liradan, ‘organik muz’un ise ’23 liradan alıcı buluyor. Fiyat uçurumunu şaşkınlıkla karşılayan tüketiciler, hayal kırıklığına uğruyor ve evlerine elleri boş dönüyorlar. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, bir ürünü olduğundan farklı sunup pahalıdan satan marketler ile e-ticaret platformlarının Ticaret Bakanlığı’na ihbar edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ağaoğlu, ilaveten şunları kaydetti:

Şikayette bulunun

“Tüketicin Korunması Hakkında Kanun’un 62’nci maddesi, 3’üncü fıkrası çok açıktır. Gri alan yoktur. Burada tüketicilerin yapmaları gereken iddialarını belgelemektir. Şu anda cep telefonları, fotoğraf makinesi görevi görmektedir. Aldatıldığına ve yanıltıldığına kanaat getirenler fiyat etiketleri ile faturalarının fotoğraflarını Alo 175 yahut mobil şikâyet hattı HFA-Bildirim’e yollamalılar. İnanın, şikâyetler ele alınır, art niyetlilere yaptırım uygulanır. Art niyetliler, pirince giderken evdeki bulgurdan olurlar.”