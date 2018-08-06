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Bariyer demiri otomobile ok gibi saplandı!

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyelerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:36
Bariyer demiri otomobile ok gibi saplandı!

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:36
  1. İstanbul
  2. E5
  3. trafik kazası
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