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Gündem “Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker”
Gündem

“Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker”

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri personelinin Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini belirterek, “Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:51:00 -

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından “Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası” ifadelerine yer verildi.

 

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