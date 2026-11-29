Barışmak buluştular birbirlerini vurdular
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Samsun’un İlkadım ilçesinde barışmak için silahlarını kuşanarak bir araya gelen iki kişi, çıkan kavgada birbirlerini tabancayla yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (24) ile K.T. (49) arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için bir araya geldi. Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti. Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.