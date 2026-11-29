Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (24) ile K.T. (49) arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için bir araya geldi. Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti. Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.