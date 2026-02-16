Barışma teklifi ölüm getirdi: Mahkeme günü kan döküldü

Olay, dün akşam, Çaldağ Mahallesi Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile evde buluşup, barışmak istedi. Songül Hakbilir'in barışmayı reddetmesi üzerine çift tartışmaya başladı. Ardından Serdar Hakbilir, evden kaçan 2 çocuk annesi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi. Songül Hakbilir, son yolculuğuna uğurlandı.

Dükkana sığınmak istemiş

Olay anını gören esnaf İsmail Pehlivan, "Arka binada oturuyorlardı. Bir oğulları, bir kızları vardı. Evde tartışmaya başlıyorlar. O arada hanımı tartışmadan bu sokağa kaçıyor. Kadın dükkanlardan birisi açıktır diye, dükkanlardan birine sığınmak için kaçmış. Kaçarken ayağındaki terlikler düşüyor. Silahı ilk sıktığında tutukluluk yapıyor. Sonraki hamlede vuruyor. Kadın buraya yığılıyor. Sonra kendisine sıkıyor. Bugün de boşanma mahkemeleri varmış" diye konuştu.